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Снаряды времен ВОВ обнаружили в Красногорске и Рузском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2019, 12:18
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что артиллерийский снаряд и минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в Красногорске и Рузском городском округе.
Отмечается, что от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Красногорск 11 июля поступил сигнал, что обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ на территории строительной площадки.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УМВД России по городскому округу Красногорск.
Тем же днем поступило сообщение об обнаружении другого боеприпаса на территории Подмосковья – минометной мины.
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