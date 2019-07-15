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30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Июля 2019, 12:50
Как информируется в сервисе «Яндекс.Расписание», что в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 15 июля отменили и задержали 30 рейсов.
Отмечается, что во «Внукове» один рейс задержан и один отменен. В «Домодедове» задержали девять рейсов, еще восемь отменили. В «Шереметьеве» задержали 11 рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
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