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Четыре завода начнут строить на территории сырного кластера в Подмосковье на этой неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2019, 12:19
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что на текущей неделе на территории сырного кластера в Дмитровском городском округе Подмосковья планируют заложить четыре завода.
Воробьев отметил, что важное событие этой недели - закладка четырех заводов в сырном кластере. Завершен процесс подготовки индустриального парка. Мы из регионального бюджета инвестировали туда 900 миллионов рублей - газ, электричество, коммунальные сети готовы.
Он добавил, что порядка 15000 тонн сыра ежегодно может быть произведено на этой территории.
После закладки капсул начнется реализация проектов по строительству сырных производств и предприятия по переработке молочной сыворотки.
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