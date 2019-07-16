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Свыше 100 детей из Иркутской области отдохнут в подмосковных лагерях
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2019, 12:22
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что в оздоровительных лагерях Подмосковья отдохнут свыше 100 детей из Иркутской области, на всех уровнях необходимо оказать поддержку этой деятельности.
Отмечается, что в Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4000 домов, в которых проживает более 9000 человек. Действует режим чрезвычайной ситуации.
Воробьев в ходе заседания правительства региона добавил, что в 2019 году мы организуем отдых для детей из Иркутской области, пострадавших от паводка. Завтра к нам приедут. Всего 124 человека.
Он поручил на всех уровнях оказать поддержку этой деятельности.
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