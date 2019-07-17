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Запуск сырного кластера простимулирует производство молока в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Июля 2019, 12:10
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что запуск в Подмосковье агропарка «Сырная долина» даст дополнительный импульс для производства молока в регионе.
Отмечается, что 17 июля в Дмитровском городском округе заложили капсулы первых четырех заводов сырного кластера. В церемонии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Первыми резидентами кластера стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russiа, ООО «Куршавальская сыроварня».
Воробьев подчеркнул, что сырные производства представляют собой мощных потребителей молока. Молоко у нас есть, молочники будут довольны.
Он добавил, что сыр подмосковного производства имеет экспортный потенциал.
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