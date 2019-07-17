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До трети месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за день
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Июля 2019, 12:14
Как информируется на сайте «Метеовести», что в Подмосковье накануне выпала почти одна треть месячной нормы осадков, в столице выпало почти 15% месячной норм.
Отмечается, что норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.
16 июля в результате слияния двух атмосферных фронтов на Московский регион обрушились интенсивные ливни. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ за прошедшие сутки выпало 14 миллиметров осадков, в Бутове - 20 миллиметров. А вот в ближайшем Подмосковье, к югу и востоку от столицы, в осадкомеры местами попало до 22-27 миллиметров, что составляет почти одну треть месячной нормы.
Самыми дождливыми оказались Электроугли (27 миллиметров) и Чехов (25 миллиметров).
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