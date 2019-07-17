17июля 2019
среда
|
«Желтый» уровень опасности из‑за грозы продлили в Московском регионе по 19 июля
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Июля 2019, 12:19
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Москве по 19 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, предупреждение из-за дождя в столице и Подмосковье продлили до вечера 18 июля.
Отмечается, что «желтый» представляет собой второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за грозы и кратковременного дождя до 22 часов 18 июля. В Москве предупреждение из-за дождя действует также до 22 часов 18 июля, а из-за грозы – с 12 часов 17 июля по 12 часов 19 июля.
В Московском регионе 19 июля будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 12-14 градусов, днем – 19-21.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +17 +19 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры