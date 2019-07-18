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Министр здравоохранения Подмосковья ответит на вопросы жителей в четверг на прямой линии
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Общество — 18 Июля 2019, 10:22
Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова 18 июля ответит на вопросы жителей в ходе прямой линии.
Отмечается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Мухтасаровой раз в месяц проводить встречи по 1-1,5 часа с жителями и главврачами.
Прямая линия начнется 18 июля в 18:00. В мероприятии примут участие представители местной власти, главврачи подмосковных клиник.
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