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Облачная погода с кратковременными дождями ожидается на выходных в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июля 2019, 10:58
Как рассказал сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что в Москве и Подмосковье на выходных прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, максимальная температура воздуха днем составит 24 градуса тепла.
Цыганков подчеркнул, что циклон продолжает действовать. В тылу циклона Москва и Подмосковье окажется где-то в понедельник, вторник. Сегодня, завтра и послезавтра погода облачная с прояснениями, временами дождь. В воскресенье переменная облачность и кратковременный дождь.
Синоптик отметил, что на выходных температура воздуха днем прогреется до плюс 24 градусов, ночью столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.
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