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Более 6 тысяч членов ТИКов и УИКов обучат в Подмосковье к сентябрьским выборам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2019, 10:04
Как рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, что к единому дню голосования в Подмосковье проведут обучение свыше 6000 членов территориальных и участковых избирательных комиссий.
Березки отметил, что на данный момент все наши усилия направлены на обучение председателей, членов территориальных и участковых избирательных комиссий в 31 муниципальном образовании, где в сентябре этого года пройдут выборы. В общей сложности это порядка 6 тысяч человек.
Кроме того, Избирательная комиссия Московской области проводит выездные обучающие мероприятия на территории региона.
В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата.
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