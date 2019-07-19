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Минометную мину времен ВОВ обнаружили в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2019, 10:06
Как информируется на сайте главка МЧС России по региону, что в подмосковном городском округе Солнечногорск при проведении земляных работ в СНТ «Ветеран» обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что 18 июля в 18:20 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступил сигнал об обнаружении при проведении земляных работ минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Хоругвино, СНТ «Ветеран».
Угрозы для жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений составляет 500 метров.
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