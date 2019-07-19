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Более 40 сисадминов Мособлизбиркома будут работать на выборах в сентябре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2019, 10:15
Как проинформировал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, что в единый день голосования Избирательная комиссия Московской области привлечет к работе на подмосковных выборах более 40 штатных системных администраторов.
Березкин подчеркнул, что одна из задач системного администратора как сотрудника Мособлизбиркома - ведение регистра избирателей. Таких сотрудников 8 сентября будет задействовано 44 человека. Практически ежедневно мы проверяем новых и выбывших по тем или иным причинам избирателей на конкретном участке», - сказал .
Он отметил, что каждые полгода количество избирателей в Московской области увеличивается в среднем на 1% от общего числа жителей.
По уточненным данным на 1 июля, которые будут переданы в ЦИК России, в Подмосковье насчитывается 5 741 561 избиратель.
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