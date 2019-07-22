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Инвестор планирует построить гостиницу в Коломне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2019, 10:14
Как рассказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, что в подмосковной Коломне планируют построить гостиницу на 150 мест, инвестор готов поддержать данный проект.
Лебедев подчеркнул, что на данный момент больших гостиниц пока не планируется к застройке. Есть два инвестора, которые готовы за свой счет построить гостиницу достаточно большой вместимости - до 150 мест.
Он уточнил, что переговоры с инвесторами ведутся, окончательное решение станет известно до конца года.
По словам Лебедева, в Коломне также начали активно открывать хостелы.
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