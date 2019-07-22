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Дожди и до плюс 26 градусов ожидается в Московском регионе в течение недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2019, 10:16
Как информируется на сайте центра погоды «Фобос», что сильные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье на этой неделе.
Отмечается, что ближайшей ночью переменная облачность, температура плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
Во вторник, 23 июля, в течение суток ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза; ночью плюс 17-19, днем плюс 21-23 градуса.
В среду в течение суток ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза; ночью плюс 16-18, днем плюс 19-21 градус , ветер северо-восточный, умеренный.
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