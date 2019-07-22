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Пять артиллерийских снарядов времен ВОВ нашли в Подмосковье
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Общество — 22 Июля 2019, 10:43
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в подмосковных городских округах Люберцы, Можайский и Дмитровский нашли пять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что 21 июля, в 13:50 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Люберцы в МЧС поступил сигнал об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ при проведении земляных работ в лесу около поселка Октябрьский.
Кроме того артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен при проведении земляных работ в поле в деревне Троица Можайского городского округа. Кроме того, три артиллерийских снаряда нашли в Дмитровском округе. Найденные боеприпасы не угрожают жизни людей, они будут изъяты и уничтожены силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса».
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