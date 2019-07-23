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23 рейса отменили и задержали в столичных аэропортах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2019, 10:30
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» 23 июля утром отменили и задержали 23 рейса.
Отмечается, что во «Внукове» задержан один рейс, в «Домодедове» – 14 рейсов задержали, три отменили. В «Шереметьеве» задержаны пять рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
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