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«Желтый» уровень опасности из‑за дождя продлили в Москве по 25 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2019, 10:33
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Москве по 25 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя, в этот день в столице будет облачно с прояснениями.
Отмечается, что «желтый» представляет собой второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Москве из-за дождя с 12:00 23 июля по 12:00 25 июля. В Подмосковье предупреждение из-за дождя действует с 10:00 23 июля до 21:00 24 июля.
Такой же уровень опасности погоды объявили в Ивановской области.
В Московском регионе 25 июля будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 15-17 градусов, днем – 24-26.
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