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Семинар для кадастровых инженеров проведет Росреестр Подмосковья во вторник
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Общество — 23 Июля 2019, 10:37
Как информирует пресс-служба ведомства, что 23 июля управление Росреестра по Московской области проведет семинар для профессионального сообщества кадастровых инженеров.
Отмечается, что на мероприятии выступят спикеры от министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Росреестра по Московской области, А СРО «Кадастровые инженеры» и института повышения квалификации «Информкадастр» Государственного университета по землеустройству. Кроме того, состоится круглый стол, в ходе которого участники мероприятия смогут найти ответы на интересующие их вопросы.
Семинар пройдет во вторник, 23 июля, в Государственном университете по землеустройству по адресу: Москва, улица Казакова, дом 15.
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