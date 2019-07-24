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Названы самые ответственные владельцы кредитных карт в России
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Общество — 24 Июля 2019, 10:35
Как информирует Федеральное агентство новостей, что самыми дисциплинированными среди россиян, у которых есть кредитные карты, являются молодые люди до 25 лет.
Как отметил эксперт Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, за первые шесть месяцев 2019 года доля просроченной задолженности по кредитным картам у данной категории заемщиков составила 7,6%. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее.
Он добавил, что в первом полугодии банки выдали заемщикам моложе 25 лет на 14,9% больше новых кредиток, чем за тот же период 2018 года. На эту категорию заемщиков приходилось 9,8% всех должников в стране.
Средний лимит по кредиткам у данной категории держателей карт составляет немногим более 36 тысяч рублей. Этот показатель увеличился на 4,1 за последние 12 месяцев.
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