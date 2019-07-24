24июля 2019
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Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июля 2019, 10:40
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Подмосковье 24 июля ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днем составит плюс 20-25 градусов.
Отмечается, что активные атмосферные фронты продолжат определять погоду в столичном регионе. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, местами сильные.
Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит плюс 21-23, по области плюс 20-25 градусов.
Ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
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