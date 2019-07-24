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Росреестр Подмосковья проведет телефонные консультации для граждан в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июля 2019, 10:42
Как информирует пресс-служба управления Росреестра по Московской области, что подмосковный Росреестр 24 июля с 11:00 до 13:00 организует горячую линию для консультации граждан по вопросам предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами.
Отмечается, что в управлении Росреестра по Московской области 24 июля 2019 года состоится горячая телефонная линия по вопросам предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, в том числе возникшими при сплошном выжигании растительности.
С 11:00 до 13:00 на вопросы жителей Подмосковья о предупреждении последствий ЧС ответит главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора управления Наталья Витовская.
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