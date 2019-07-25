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Лето вернется в Москву и Подмосковье в предстоящие выходные
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июля 2019, 10:16
Как рассказал сотрудник Гидрометцентра России Анатолий , что на выходных в Московском регионе ожидается кратковременное потепление до 29 градусов.
Цыганков отметил, что 26 июля будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду, температура 26-28 градусов.
27 июля, этот фронт будет уходить, но будет еще тепло – переменная облачность без осадков, температура от 24 до 29.
28 июля, теплый сектор уходит, вернется более холодный воздух. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура от 18 до 23 градусов.
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