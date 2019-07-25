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Неопытным грибникам Подмосковья посоветовали брать с собой в лес атлас‑определитель
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июля 2019, 10:21
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области, что во время похода в лес грибнику нужно быть полностью уверенным в том, что он берет неядовитый гриб, для этого лучше взять с собой атлас-определитель, также не стоит собирать старые, водянистые или слишком мягкие грибы.
Отмечается, что не надо собирать неизвестные сорта и слишком молодые грибы. Не собирайте также старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы. Даже пригодные в пищу в этом состоянии могут повлечь отравление.
Он добавил, что неопытным грибникам стоит собирать исключительно грибы с ножками под шляпой. Среди них не имеется смертельно ядовитых сортов. Но все равно не будет лишним взять с собой атлас-определитель грибов. Он поможет точно сравнить растущий индивид с тем, что на иллюстрации.
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