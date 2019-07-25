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Въезд в Одинцовский парк закроют с четверга из‑за дорожных работ
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Общество — 25 Июля 2019, 10:25
Как информируется в официальном Instagram-аккаунте парка, что с 25 июля въезд в Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха будет закрыт из проведения дорожных работ в тоннеле.
Отмечается, что из-за дорожных работ в тоннеле с 25 июля по 10 августа въезд в парк будет полностью перекрыт. Просьба оставлять свои автомобили в центре города, а также по возможности добираться до парка пешком».
Администрация парка принесла посетителям извинения за неудобства.
Парк располагается в Одинцове между Красногорским и Подушкинским шоссе. Его площадь составляет 145 гектаров. В парке есть лыжная трасса, спортивные площадки и места для отдыха с детьми.
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