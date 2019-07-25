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Температура в Московском регионе вернется к норме только в августе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июля 2019, 10:33
Как проинформировал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что в начале августа в Москве и Подмосковье установится температура 20-22 градуса, что является нормальным климатическим летом для региона.
Отмечается, что на следующей неделе ожидается ультраполярное вторжение. Ко вторнику-среде температура упадет до 3-8 градусов в ночные часы, днем будет плюс 10-15 – это показатели конца сентября.
Уточняется, что к следующим выходным ситуация начнет выравниваться. Температура вернется к норме – 20-22 градуса.
Такие ультраполярные холода приходят в Московский регион не чаще чем раз в 50-100 лет.
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