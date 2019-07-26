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Полицейские уничтожили более 250 кг дикорастущей конопли в Серебряных Прудах
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Общество — 26 Июля 2019, 10:57
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в подмосковных Серебряных Прудах полицейские в рамках операции «Мак» уничтожили более 250 килограммов дикорастущей конопли.
Отмечается, что в ходе рейда около от поселка Успенский обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной.
С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса.
Общая масса ликвидированных растений составила более 250 килограммов.
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