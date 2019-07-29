29июля 2019
понедельник
|
Свыше 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 29 Июля 2019, 10:10
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» 29 июля утром отменили и задержали 23 рейса.
Отмечается, что во «Внукове» задержаны пять рейсов. В «Домодедове» задержали 13 рейсов, еще четыре отменили. В «Шереметьеве» задержали один рейс.
Согласно данным онлайн-табло, в подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +12 +14 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры