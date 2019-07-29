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Солнечная погода и до плюс 17 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Июля 2019, 10:16
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Подмосковье 29 июля ожидается солнечная и прохладная погода без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 17 градусов.
Отмечается, столица и область оказались на пути ультраполярного вторжения. Серия холодных атмосферных фронтов, которые пересекли Москву и область ночью, обеспечит холодный, но солнечный день. Температура в Москве в послеполуденные часы не поднимется выше 15-17, по области выше 12-17 градусов. При переменной облачности существенных осадков не ожидается.
Ветер будет дуть северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и составит 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 40%.
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