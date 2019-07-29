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Жители Подмосковья смогут задать вопросы о качестве овощей по горячей линии с понедельника
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Июля 2019, 10:18
Как рассказывает пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону, что в Подмосковье с 29 июля начнет работать горячая линия, посвященная качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности.
Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что в период с 29 июля по 12 августа 2019 года проводит консультирование по вопросам: нормативные требования к плодоовощной продукции; рекомендации по выбору продуктов питания; сроки годности пищевых продуктов».
Жителям также расскажут, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине, о рекомендациях по правильному питанию, где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте.
Консультации можно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии управления 8-800-222-13-60, 8-498-684-48-11.
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