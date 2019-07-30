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Погода без осадков и до 16 градусов тепла ожидается во вторник в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Июля 2019, 11:23
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 30 июля в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, воздух днем прогреется до 16 градусов, осадков не ожидается.
Отмечается, что по данным синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня при переменной облачности максимальная температура воздуха в столице составит 14-16 градусов, по области от 11 до 16 градусов. Осадки маловероятны.
Ветер северо-западного направления 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня значительно не изменится и будет ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба.
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