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Шесть боеприпасов времен ВОВ обнаружили в Подмосковье за сутки
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2019, 10:09
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что за прошедшие сутки в Подмосковье нашли пять минометных мин и один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпасы не представляют угрозы для людей.
Отмечается, что в 19:50 30 июля поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда и четырех минометных мин времен ВОВ по адресу: Наро-Фоминский городской округ, деревня Романово, в лесу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Еще одна минометная мина была обнаружена в поселке Федоскино городского округа Мытищи. Боеприпас не представляет угрозы для жизни людей.
Уничтожение всех обнаруженных боеприпасов запланировано на 31 июля.
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