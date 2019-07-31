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Хромов встретится с подмосковными бизнесменами в среду
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2019, 10:11
Как информирует пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона, что заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов проведет очередную встречу с представителями бизнеса 31 июля.
Отмечается, что 31.07.2019 в 11:00 руководство Московской области организовывает очередное совещание с представителями бизнеса. Место проведения: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, зал приемов, минус первый этаж.
Трансляция встречи будет организована на официальном сайте правительства Московской области.
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