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Подмосковные с/х кооперативы и производители сыра могут получить гранты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Августа 2019, 09:49
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в Подмосковье начался прием заявок на получение грантов производителям сыра и грантов на развитие сельхозкооперативов.
Разин подчеркнул, что стартовал прием заявок на получение грантов на поддержку производителей сыра и грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Подробные требования к претендентам на получение грантовой поддержки размещены на сайте областного Минсельхозпрода в подразделе «Документы» – «Направления деятельности» – «Малые формы хозяйствования». Последний день приема документов – 27 августа.
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