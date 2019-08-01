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Психологическую помощь окажут москвичам в 13 городских парках в августе
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Общество — 1 Августа 2019, 09:52
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что в рамках проекта «Здоровая Москва» жители столицы могут получить бесплатную консультацию психолога, специалисты будут принимать по будням в 13 городских парках.
Уточняется, что в августе специалисты Московской службы психологической помощи населению будут принимать горожан в парках столицы. Получить бесплатную консультацию все желающие смогут по будням с 16:00 до 18:00.
Руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян отметил, что с августа московские психологи присоединятся к работе павильонов «Здоровая Москва» в 13 парках столицы.
Для москвичей будут проводиться лекции, тренинги и индивидуальные консультации. Ведь душевный комфорт — это гарант счастливой и долгой жизни.
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