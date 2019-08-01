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Более 10 боеприпасов времен ВОВ обнаружили в Подмосковье за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Августа 2019, 09:53
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в поселке Нахабино подмосковного городского округа Красногорск нашли ручную гранату времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для людей.
Отмечается, что 31 июля в 10:00 поступил сигнал об обнаружении ручной гранаты РПГ времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ на четверг.
Кроме этого, в минувшие сутки в деревне Решетниково городского округа Клин обнаружили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, еще два боеприпаса были найдены в Щелкове на аэродроме «Чкаловский».
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