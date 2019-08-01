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Небольшие дожди ожидаются в Московском регионе в первый день августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Августа 2019, 09:55
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 1 августа в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с кратковременными дождями, максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов, ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.
Отмечается, что при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 14-16 градусов, по области - 11-16 градусов», - говорится в сообщении.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба.
В начале августа в Московском регионе сохранится прохладная погода.
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