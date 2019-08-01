01августа 2019
четверг
|
Цены проезда по 2 платным трассам в Подмосковье снизят для ряда водителей с четверга
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Августа 2019, 09:57
Как информирует пресс-службы государственной компании «Российские автомобильные дороги, что госкомпания «Автодор» временно уменьшит стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва – Санкт-Петербург для автомобилистов с транспондерами других операторов.
Отмечается, что изменения в стоимости проезда коснутся всех платных участков вышеуказанных трасс, кроме участка трассы М-11 от МКАД до Солнечногорска. Снижение цен продлится с 1 августа по 13 октября.
Скидки будут достигать 20-40% от базового тарифа. По таким же ценам платными дорогами пользуются владельцы транспондеров T-pass госкомпании «Автодор».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
утром +12 +14 днем +16 +18
Котировки
Партнеры