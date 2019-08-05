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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил 12 объектов с массовым пребыванием людей в июле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Августа 2019, 21:46
Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, за июль текущего года инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили 12 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе пассажирские терминалы аэропортов «Домодедово» и «Жуковский».
За месяц были проверены торговые центры в Мытищах, Балашихе, Подольске, Красногорске и Электростали, а также спортивные комплексы в Ивантеевке и Чехове. По итогам проверок было выдано четыре предписания об устранении нарушений технического регламента и техники эксплуатации объектов. Кроме того, инспекторы составили один протокол об административном правонарушении.
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