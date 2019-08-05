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В Подмосковье будут внедрять суперсервисы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Августа 2019, 21:48
Как информируется в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр», на портале госуслуг Подмосковья стала доступна информация о суперсервисах, являющиеся следующим шагом в развитии электронных услуг.
Сервис распознает, что необходимо человеку в жизненной ситуации, подбирает услуги, напоминает о положенных выплатах и присылает уведомление, когда все готово. И все это без бумажных документов и очередей и точно вовремя.
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