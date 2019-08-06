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Слушание дела экс‑министра Подмосковья Кузнецова пройдет во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Августа 2019, 07:44
Басманный суд Москвы 06 августа проведет слушание уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов региона Алексея Кузнецова.
Кузнецова обвиняют в совершении 10 преступлений, которые предусмотрены частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», девяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», и трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
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