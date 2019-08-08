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Сотни сортов и участники со всей России: Подмосковье готовится провести сырный фестиваль
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Августа 2019, 21:13
Как информирует в четверг корреспондент РИАМО, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность площадки в городском округе Истра к открытию всероссийского фестиваля «Сыр Пир Мир».
Сырный фестиваль пройдет с 9 по 11 августа на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское. В четверг Воробьев пообщался с фермерами и сыроварами, которые приехали в Истру со всей России, чтобы поучаствовать в фестивале.
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