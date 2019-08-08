08августа 2019
четверг
|
Жителей Подмосковья предупредили об опасном для здоровья сливочном масле
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Августа 2019, 21:15
Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей о выявлении в обороте фальсифицированного сливочного масла с этикеткой рязанского ООО «Веста».
Производимое ООО «Веста» сладко-сливочное несоленое масло «Традиционное» с содержанием жира 82,5% не соответствует обязательным требованиям техрегламентов по безопасности молока и молочной продукции. Кроме того, данная продукция производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может вызвать пищевое отравление.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
ночью +17 +19 утром +15 +17
Котировки
Партнеры