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Новое оборудование Московской областной больницы поможет в реабилитации детей с ДЦП
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2019, 18:09
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона, что пациента с ДЦП Московской областной детской больницы будут проходить реабилитацию с помощью нового оборудования – вертикализатора.
Отмечается, что вертикализаторы представляют собой устройства для удержания туловища в вертикальном положении при отсутствии нагрузки на нижние конечности.
Главный врач больницы Юрий Климов подчеркнул, что с помощью этого устройства маленькие пациенты могут продолжительное время находиться в положении стоя. При этом ребенок надежно фиксируется ремнями, при необходимости его поза корректируется с помощью регуляторов.
Частое использование устройства приводит к значительному улучшению состояния маленького пациента, помогает в реабилитации пациента и приводит к достижению определенных результатов.
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