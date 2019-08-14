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Погода в Московском регионе начнет улучшаться 18 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2019, 15:16
Как информируется на сайте «Метеовести», что в ближайшие дни в Подмосковье и Москве ожидаются дожди, в конце рабочей недели температура немного понизится, но погода начнет улучшаться уже 18 августа.
Отмечается, что накануне сильные дожди обошли Москву стороной. В столице небольшой дождь прошел лишь в отдельных районах, в Подмосковье больше всего осадков выпало в Серпухове – 4 миллиметра.
Сегодня в столице ожидаются дожди, местами могут прогреметь грозы. При этом будет по-летнему тепло: плюс 16-18 градусов, по области – 13-18 градусов. В четверг днем начнет проглядывать солнце, обещая повышение температуры до плюс 21-23 градусов, в Подмосковье – до плюс 20-25 градусов.
Дождей станет больше 16 августа, температура опустится на 2-3 градуса.
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