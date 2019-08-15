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В Подмосковье выберут супербабушку и супердедушку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2019, 18:04
Как информирует министерство социального развития Московской области, что в Подмосковье стартовал конкурс для граждан пожилого возраста «Ты супер!», мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Активное долголетие».
Отмечается, что данный конкурс направлен на поддержание активного образа жизни граждан старшего возраста, сохранения их физического и психического здоровья.
Как уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, что конкурс состоит из четырех этапов. На данный момент идет муниципальный – по направлению визитная карточка. Здесь пожилым гражданам предстоит ответить на вопрос, почему они считают себя супер бабушками и дедушками. Конкурсанты готовят короткое выступление с самопрезентацией, «Супер STYLE» – эта номинация для тех, кто следит за последними новинками в модной индустрии и имеет навыки шитья одежды.
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