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Свыше 280 лесных пожаров ликвидировали с апреля в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2019, 12:09
Как проинформировал комитет лесного хозяйства Московской области, что с начала пожароопасного сезона на территории Подмосковья на землях лесного фонда обнаружили и ликвидировали 282 возгорания, их них 30 – торфяных.
Отмечается, что общая площадь, подвергшаяся горению, составила 1129,5 гектара. Для тушения пожаров привлекли 1569 единиц техники и 3229 человек.
Председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников уточнил, что ни один из лесных пожаров на территории региона не привел к чрезвычайной ситуации. Таких результатов позволила добиться созданная на территории Московской области четырехуровневая система мониторинга пожарной безопасности в лесах.
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