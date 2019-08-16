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15 августа стало самым жарким днем с начала месяца на юго‑востоке Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2019, 12:11
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 15 августа на юго-востоке и востоке Подмосковья температура поднялась до плюс 30 градусов, этот день стал самым теплым в этой части региона не только в августе.
Отмечается, что 15 августа атмосферный фронт поделил столичную область: на северо-запад пришла прохлада, максимальная температура в Клину не достигла и 20 градусов, а на юго-востоке воздух раскалился до 30 градусов.
Этот день стал самым жарким на юго-востоке и востоке Подмосковья не только за август, но и с начала июля.
Ранее синоптики сообщали, что в начале новой недели в Московском регионе температура может подняться до плюс 27 градусов.
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