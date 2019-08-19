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Свыше 105 тыс первоклассников сядут за парты в школах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2019, 12:06
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что в школы Подмосковья в сентябре пойдут свыше 105 тысяч первоклассников, всего новый учебный год в регионе начнут 900 тысяч школьников.
Отмечается, что в этом году впервые за парты подмосковных школ сядут более 105 тысяч первоклассников. Это на 10000 больше, чем в прошлом году, когда в первый класс пришли более 95 тысяч ребят.
Торжественная линейка пройдет во всех образовательных учреждениях 2 сентября. За парты в сентябре сядут свыше 900 тысяч учащихся.
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