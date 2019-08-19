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Почти 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2019, 12:09
Как информирует сервис «Яндекс.Расписания», что в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 19 августа отменили и задержали почти 40 рейсов.
Отмечается, что во «Внукове» задержали шесть рейсов. В «Домодедове» – 20 рейсов задержаны, четыре отменены. В «Шереметьеве» задержали семь рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет.
19 августа в Московском регионе существенных осадков не ожидается, максимальная температура составит плюс 25 градусов. Ветер западной четверти, 2-7 метров в секунду.
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