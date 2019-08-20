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Число школьных учителей выросло в Подмосковье на 2,5 тыс в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Августа 2019, 11:36
Как проинформировала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова, что около 2500 новых учителей начнут работать в школах Подмосковья в этом учебном году.
Забралова подчеркнула, что в системе 93 тысячи педагогов работает. В этом году пришло еще 2,5 тысячи новых педагогов. У нас нет проблем с обеспечением кадрами, мы на 100% закрыты.
Она отметила, что регион привлекает кадры своими мерами поддержки. Выплаты в этом году также получили педагоги, подготовившие учеников-стобалльников по ЕГЭ.
В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается более 2 тысяч детских садов и более 1,5 тысяч школ. Московская область занимает второе место по количеству учеников среди всех субъектов России.
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